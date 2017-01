Mitsubishi adia de novo entrega de 1º jato regional

Tóquio – A Mitsubishi Aircraft Corp confirmou nesta segunda-feira que as entregas do primeiro jato de passageiros desenvolvido no Japão em meio século serão adiadas em mais dois anos, porque os sistemas elétricos da aeronave precisam ser reconfigurados.

O adiamento do Mitsubishi Regional Jet (MRJ), o quinto desde o início do desenvolvimento da aeronave, significa que o cliente lançador do avião, a japonesa ANA Holdings, não receberá nenhum jato até 2020, informou a empresa comunicado.

Duas pessoas com conhecimento direto do assunto tinham afirmado à Reuters na sexta-feira que a entrega do jato seria adiada por cerca de dois anos.

A fabricante, dois terços controlada pela Mitsubishi Heavy Industries, até agora assegurou 233 pedidos firmes e 194 opções de compra.

O jato de 47 milhões de dólares, com capacidade para 90 passageiros, fez um primeiro voo teste em novembro.

O atraso nas entregas pode atingir as chances da fabricante japonesa de conseguir mais encomendas para o modelo que competirá em um mercado dominado pela brasileira Embraer e pela canadense Bombardier .