Minoritários pedem arbitragem na B3 contra Petrobras em ação

São Paulo – Um grupo de acionistas protocolou nesta quinta-feira um pedido de arbitragem contra a Petrobras por informações supostamente falsas prestadas pela companhia nos últimos anos, informou nesta quinta-feira o escritório de advocacia Modesto Carvalhosa, sem dar mais detalhes.

Uma fonte a par do assunto revelou à Reuters que o pedido submetido à Câmara de Arbitragem da B3 envolve fundos de pensão, fundos de investimento e “um número significativo de investidores pessoa física”.

Segundo a fonte, que pediu para não ser identificada, o interesse pela arbitragem cresceu após a Petrobras ter feito acordos com investidores nos Estados Unidos, aceitando pagar milhões de dólares em indenizações pela desvalorização causada nas ações devido ao escândalo de corrupção revelado pela operação Lava Jato.

“Houve uma indignação imensa de investidores com os acordos feitos pela Petrobras nos Estados Unidos para acabar com as class actions”, disse a fonte. Como a ação é coletiva, ela permite a adesão de mais acionistas, acrescentou.

A Petrobras deve divulgar um fato relevante ao mercado na sexta-feira oficializando que um pedido de arbitragem de minoritários foi impetrado contra a empresa na Câmara da B3.

Na semana passada, a estatal informou que fez novos acordos para encerrar ações nos EUA, elevando o total de provisões estimado para 448 milhões de dólares para dirimir as disputas com acionistas da companhia no país.

“Esse dinheiro está saindo do caixa da companhia, indenizando alguns investidores às custas de outros”, disse a fonte.