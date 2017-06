Minerva estima receita líquida de até R$ 14,4 bi em 12 meses

São Paulo – A Minerva divulgou nesta terça-feira estimativa da receita líquida consolidada de 13 bilhões a 14,4 bilhões de reais para os próximos 12 meses, de acordo com fato relevante, após a aquisição das operações de carne bovina da JBS na Argentina, Paraguai e Uruguai.

Além da consolidação da aquisição, o frigorífico acrescentou que a previsão considera taxa de câmbio de 3,20 reais por dólar e crescimento orgânico das operações correntes da companhia.

De acordo com os dados divulgados pela empresa, a receita líquida prevista para a Minerva de 10,5 bilhões de reais soma-se à projeção de 3,2 bilhões de reais com a aquisição no Mercosul, resultando em uma estimativa média de 13,7 bilhões de reais para o período de julho de 2017 a junho de 2018.

A Minerva anunciou nesta terça-feira a compra as operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai da JBS, maior produtora global de carnes,por 300 milhões de dólares.

Segundo o frigorífico, após a conclusão da operação, o grupo passará a ter uma capacidade total de abate de 26,380 mil cabeças por dia, contra capacidade de 17,330 mil em 31 de março de 2017.