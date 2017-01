Minerva desiste de comprar frigorífico Frisa

São Paulo – A Minerva desistiu de comprar a Frisa Frigorífico Rio Doce, negócio anunciado em novembro e já aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrições. Segundo a empresa, que investiria R$ 205 milhões na operação, foi considerado extinto o contrato, “por não terem sido satisfeitas, pelos vendedores, todas as condições precedentes avençadas entre as partes”.

A Minerva havia assumido a obrigação de adquirir 99,56% do capital social da Frisa.

Segundo a Minerva informou no anúncio da aquisição, a Frisa é um dos principais produtores de carne bovina do Brasil, com unidades em Colatina (ES), cuja capacidade de abate é de 500 cabeças/dia; Nanuque (MG), de 800 cabeças/dia; e Teixeira de Freitas (BA),400 cabeças/dia), além de um Centro de Distribuição e escritório em Niterói (RJ).

As unidades do Frisa adicionariam ao portfólio da Minerva dois estados em que não possuía unidade de abate (Espírito Santo e Bahia), sendo que algumas unidades são certificadas para exportação, inclusive para os mercados da China e dos Estados Unidos.

“A administração da companhia esclarece que, com a extinção do contrato de compra e venda, a operação não será implementada neste momento”, afirmou a Minerva, que não deu mais detalhes no fato relevante divulgado nesta terça-feira, 17.