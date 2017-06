Mineirão tem novo funcionário inusitado

São Paulo – A empresa que administra o estádio Mineirão acabou de ganhar um novo funcionário. É a cadelinha Ginga, uma vira-lata adotada pelo escritório.

A ideia é ajudar a integrar as equipes diferentes e os diversos níveis de hierarquia. A nova funcionária do Gigante da Pampulha chegou há apenas dois meses, mas a empresa diz que já é possível ver mudanças no comportamento das equipes.

Muitos funcionários passaram a conversar sobre a mascote e descobriram, assim, um assunto em comum que não seja exclusivamente o trabalho. Quem quiser pode se candidatar para cuidar da rotina da Ginga, para passear, trocar a água e a ração.

O nome da mascote foi escolhido por meio de uma votação. Entre as opções, também estavam nomes como Caneta, Dibra e Lambreta, que são expressões típicas do futebol, além de outros apelidos regionais de Minas Gerais.

“Além de receber feiras de adoção periodicamente na Esplanada, também fomos o primeiro estádio do País a anunciar a criação da Arcãobancada, um espaço destinado à convivência entre os torcedores e seus cães”, afirma Ludmila Resende, gerente de relações institucionais da empresa.

Outros escritórios pet friendly

Prática bastante comum no Vale do Silício, mais e mais escritórios brasileiros estão permitindo a presença de cães e gatos. Os animais ajudam a reduzir o estresse dos funcionários e promovem a criatividade.

Além de fabricar rações para cães e gatos como Pedigree e Whiskas, a fábrica da Mars em Mogi Mirim também abriga mais de 40 cachorros no seu pet center. Eles são os primeiros a testar um novo petisco e são apadrinhados por funcionários da Mars, que sempre brincam com eles.

Outra empresa brasileira a adotar bichinhos no ambiente de trabalho é o Nubank. O Lost foi o primeiro animal do escritório e um dos primeiros funcionários da fintech. Os colaboradores podem levar seus animais para passar o dia ao lado deles.

Nós e o Lost estamos prontos para as festas de fim de ano. Tudo bem roxinho para a chegada de 2017! Quem aí gosta dessa época do ano? 💜🎄🐶 Uma publicação compartilhada por @nubankbrasil em Dez 13, 2016 às 5:45 PST

Quem aí é fã de gato assim como a gente? 🐱Essa linda gatínea se chama Nutella e passou para alegrar nosso dia aqui no escritório. Uma publicação compartilhada por @nubankbrasil em Jan 13, 2017 às 4:54 PST

