A Microsoft disse nesta segunda-feira que está cooperando com a promotoria do Estado de Washington, que está movendo processo federal contra medida do presidente Donald Trump para restringir a imigração de vários países muçulmanos.

A Microsoft disse que está fornecendo informações sobre o impacto “de forma a dar apoio. E ficaríamos felizes em testemunhar mais, se necessário”, disse o porta-voz Pete Woottonem comunicado.