Microsoft e Qualcomm investem em empresa de segurança israelense

Tel Aviv – Os braços de investimentos da Microsoft e da Qualcomm investiram na Team8, uma criadora israelense de empresas de cibersegurança, com o objetivo de ficarem próximas da crescente indústria de segurança digital de Israel.

A Team8, que também anunciou nesta segunda-feira parceria estratégica com o Citi para ajudar no desenvolvimento de produtos, informou que os investimentos das duas empresas de tecnologia elevam o total levantado para mais de 92 milhões de dólares.

Os outros investidores da companhia são Cisco, AT&T, Accenture, Nokia, Temasek, Mitsui e Bessemer Venture.

A empresa de investimentos do presidente do conselho do Google, Eric Schmidt, Innovation Endeavors, também participa da companhia.

Israel tem cerca de 450 empresas iniciantes de tecnologia, que receberam 20 por cento do investimento global no setor. Apesar da necessidade de segurança ter crescido rapidamente, a proliferação destas empresas significa que várias delas estão competindo em cada subsetor.

Lançada em 2014, a Team8 emprega 180 pessoas em Israel, Estados Unidos, Inglaterra e Cingapura e planeja contratar mais 100 funcionários em 2017.

Duas companhias criadas pela Team8 são a Illusive Networks, que usa tecnologia de iscas para detectar ataques e que tem sido contratada por bancos e varejistas, e a Claroty, que fornece segurança para instalações críticas como campos de petróleo.