Meta da Samsung é produzir 10 milhões Galaxy S8, diz mídia

A Samsung Electronics definiu meta inicial de produção de 10 milhões de celulares Galaxy S8, publicou o Electronic Times, da Coreia do Sul, nesta quinta-feira, citando fontes.

A Samsung espera que o S8 possa recuperar as vendas no segmento depois que teve de desistir do Galaxy Note 7 no ano passado, no que foi considerado como um dos maiores fracassos de segurança de produto na história da indústria de tecnologia.

A companhia ainda não informou o que fez com que alguns Note 7 pegassem fogo.

O jornal sul-coreano publicou que a maior fabricante de celulares do mundo poderá iniciar a produção do modelo em março e iniciar vendas em abril.

Um porta-voz da Samsung não comentou o assunto.

A Samsung começou a vender o modelo anterior, S7, em março do ano passado.