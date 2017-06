Mesmo com crise, BB prevê acelerar crédito no 2º semestre

São Paulo – A demanda por crédito tem se mantido aquecida no Banco do Brasil nas últimas semanas, o que indica que as novas concessões devem acelerar na segunda metade do ano, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo da instituição, Paulo Caffarelli.

“Tivemos zero de impacto até agora”, disse Caffarelli a jornalistas ao ser perguntado se a crise política recente teve algum impacto sobre as operações de crédito do BB.

“O comportamento da demanda, especialmente de pessoa física e do agronegócio, indica que vamos ter um segundo semestre muito significativo”, afirmou o executivo após participar de congresso da Febraban.