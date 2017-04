Mercedes se une a Bosch para desenvolver carros autônomos

Frankfurt – A Mercedes-Benz, da Daimler, e a fornecedora Robert Bosch estão formando uma aliança para o desenvolvimento de carros autônomos, com foco em acelerar a produção de “táxis-robôs”.

O acordo entre a maior fabricante de carros de luxo do mundo e a maior fornecedora global de autopeças forma um poderoso contrapeso a novos participantes da indústria, como Uber e Didi, que estão trabalhando em carros autônomos com um modelo de negócio voltado para clientes que querem usar serviços em vez de comprarem os próprios carros.

A Bosch, que foi fundada em 1886, vai desenvolver o software e os algoritmos necessários para a direção autônoma, junto com a montadora alemã.

A parceria com a Bosch ajuda a Mercedes com mais recursos de engenharia para carros autônomos, permitindo o avanço em muitos anos do momento em que poderá ter um sistema de produção de carros autônomos.

“O objetivo principal do projeto é alcançar o desenvolvimento para a produção de um sistema de navegação que permita que carros dirijam de forma completamente autônoma na cidade”, disse a Daimler.

No ano passado, o Goldman Sachs projetou que o mercado para sistemas de navegação avançada e veículos autônomos pode saltar de 3 bilhões de dólares em 2015 para 96 bilhões de dólares em 2025 e 290 bilhões em 2035.