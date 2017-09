Mercedes-Benz terá versão elétrica de todos os modelos até 2022

Todos os modelos da Mercedes-Benz terão uma versão elétrica, ou híbrida, até 2022 – anunciou nesta segunda-feira (11) a fabricante alemã Daimler, que também quer converter seus modelos Smart.

“Em 2022, todo o catálogo de produtos Mercedes-Benz estará disponível em versão elétrica para oferecer o máximo de escolha aos nossos consumidores”, disse o presidente do grupo, Dieter Zetsche, em um dia dedicado aos investidores em Sindelfingen, no sul do país.

No total, haverá “mais de 50 versões de veículos”, tanto híbridos quanto elétricos, declarou Zetsche, na mesma semana do Salão do Automóvel de Frankfurt.

Já o diretor financeiro da Mercedes-Benz, Frank Lindenberg, prevê que, em 2025, 25% das vendas da marca serão de modelos elétricos.

No fim de semana, a China anunciou que estuda proibir, em médio prazo, a produção e a venda de carros com combustíveis fósseis (gasolina e diesel). A decisão pode revolucionar o setor em nível mundial e dar um impulso definitivo aos carros elétricos.