Mercado Livre lança serviço inédito e se aproxima da Amazon

São Paulo – O Mercado Livre lançou um novo serviço para seus vendedores que pode revolucionar seu modelo de negócios. Ele irá oferecer um centro de distribuição, sistema de gestão de estoques e até transporte para alguns de seus vendedores.

O Mercado Livre será responsável por receber os produtos dos vendedores diretamente dos fornecedores, incluir esses itens no sistema, estocá-los no seu centro de distribuição e enviar aos consumidores por meio de uma transportadora parceira. O lançamento foi feito durante o Mercado Livre Experience.

Para isso, inaugurou um centro de distribuição em Louveira, interior de SP. É a primeira vez que a empresa de marketplace lida com o estoque de seus vendedores.

O lançamento irá fazer parte dos serviços que já são oferecidos pelo Mercado Envios, braço logístico do Mercado Livre. A divisão oferece impressão de etiquetas que facilitam o despacho nos Correios e serviço de coleta para alguns vendedores que operam com um volume maior.

Inicialmente 130 vendedores foram escolhidos para testar o novo modelo. Eles não terão nenhum custo até julho de 2018.

A nova operação de logística será feita com a ajuda da CEVA, operadora logística multinacional. O sistema de gestão de estoque e de transporte foi produzido pelo próprio Mercado Livre, com a ajuda da Axado, startup adquirida em 2016.

A empresa não abre o investimento feito na nova modalidade. Em 2017, o investimento total da companhia será de 1 bilhão de reais, grande parte na oferta de frete grátis e em marketing.

Para resolver a logística

“O serviço nasce da dor que é o problema de logística no Brasil”, afirmou Tolda. Hoje, o tempo de transporte e entrega é um dos principais pontos de fricção na experiência do cliente. “O consumidor é muito ansioso, quer rastrear o transporte e receber seus produtos o mais cedo possível”, afirmou Stelleo Tolda, diretor de operações do Mercado Livre a EXAME.com, durante o Mercado Livre Experience.

A rapidez de envio é um dos diferenciais da Amazon, gigante que conta com centros de distribuição espalhados pelos Estados Unidos e consegue entregar alguns produtos em até poucas horas.

No Mercado Livre, com mais de 4,2 milhões de vendedores nos 18 países que atua, a concorrência é grande. De acordo com Tolda, o atendimento ao cliente e a rapidez de entrega são indispensáveis para se diferenciar no Mercado Livre.

A ideia é ajudar esses vendedores mais ativos a diminuírem o tempo de manuseio dos produtos. “Hoje, os vendedores podem demorar até alguns dias para embalar e despachar os seus produtos. Queremos reduzir esse intervalo para apenas algumas horas”, afirmou o diretor.

Muitos têm dificuldade em ter um grande estoque, se preocupam com a segurança do local e precisam de um sistema próprio para administrar tudo, além de levar esses produtos aos Correios.

Com a nova opção, “eles precisam se preocupar apenas com sua estratégia de venda”, disse o diretor.

A principal transportadora desse novo serviço continuará sendo os Correios. Os Correios, são a única empresa que consegue alcançar todas as cidades do Brasil e, por conta do tamanho, também oferece preços melhores.