Mercado de fusões e aquisições demanda advogado especializado

Mesmo com a crise que aflige o Brasil, alguns setores apresentam bons resultados. Um exemplo é o mercado de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o montante de recursos movimentados em fusões e aquisições chegou a 179 bilhões de reais em 2016, um aumento de 63,7% em relação ao ano anterior. Caso se analise somente o número de transações, o crescimento foi de 24,3%, com 138 negócios. Todos esses processos contaram com a atuação de equipes jurídicas que cuidam das minúcias dos contratos fechados.

Porém, com o volume de negócios cada vez maior, as demandas também estão mais complexas. A área de M&A exige um advogado com conhecimento em diversas áreas: financeira, governança corporativa, legislação, tributária, entre outras. Entender termos jurídicos em inglês também é uma barreira – 68,3% dos negócios realizados no ano passado foram com investidores estrangeiros.

As necessidades desse setor em constante transformação levaram a multinacional LexisNexis, baseada nos Estados Unidos, a apostar no mercado brasileiro. A companhia, especializada em soluções de conteúdos e tecnologia para o mercado jurídico, lançou no Brasil a ferramenta Lexis 360, voltada para advogados e profissionais da área de M&A que estão em busca de mais eficiência.

Segundo Rodrigo Bueno, diretor-geral da LexisNexis no Brasil, esse mercado, apesar de movimentar cifras cada vez maiores, carece de fontes de informações confiáveis. “É uma área pouco ensinada nas faculdades e apenas aqueles que vão atrás de cursos de extensão, como pós-graduações, possuem conhecimento no assunto”, diz. Ou seja, os profissionais chegam aos escritórios sem conhecimento sobre o tema. Na hora da prática, é necessário ter acesso a uma ferramenta que os ajude a aplicar o conhecimento quase de forma instantânea. É essa a lacuna que o Lexis 360 pretende preencher.

A ferramenta também pode auxiliar os advogados a serem mais eficientes. Isso porque boa parte das informações estão espalhadas em sites de órgãos oficiais, que possuem sistemas tecnológicos arcaicos. O Lexis 360 resolve esse problema com um formato de busca simples e fácil de usar. “Temos uma maneira mais eficiente de encontrar normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Lexis 360 do que no próprio site do órgão, por exemplo”, diz Bueno.

Especialistas na criação

A empresa está presente em mais de 175 países. Para desenvolver o Lexis 360, a companhia montou uma equipe de especialistas e fez parcerias com advogados atuantes em grandes escritórios do país, como Mattos Filho, Pinheiro Neto, TozziniFreire e Machado Meyer, que contam com advogados considerados referência em M&A. Eles ajudaram na produção de conteúdo a partir da visão de quem entende dos negócios na prática.

O diferencial do Lexis 360, segundo Bueno, é tratar a matéria de fusões e aquisições de uma maneira que seja fácil a assimilação por profissionais experientes e iniciantes. Um exemplo é a parte de notas práticas. São conteúdos exclusivos com diretrizes de “como fazer”.

Há também modelos prontos de contratos, cláusulas, infográficos e checklists, que ajudam a acelerar os processos. Para completar, há uma área de notícias alimentada diariamente por uma equipe própria da LexisNexis, que está em contato direto com o mercado empresarial e que destaca negócios e análises do setor sob uma óptica jurídica.

Com esses atributos, o objetivo é que o Lexis 360 se torne uma ferramenta tanto para advogados experientes quanto para os iniciantes. Profissionais em começo de carreira podem ter acesso a informações que somente o tempo de trabalho traria. Além disso, a atualização constante da ferramenta evita problemas com regulamentações defasadas, o que impacta em ofertas públicas, questões de tributação e indústrias de fundos de investimento, por exemplo. O Lexis 360 pode poupar horas na elaboração de um contrato ou na mediação de uma negociação.

Para conquistar o mundo

A investida no país é parte de um plano de expansão global da companhia. Foram investidos cerca de 1 bilhão de dólares nos últimos dez anos, tanto em tecnologia quanto em crescimento, de acordo com Bueno. “A matriz vê o Brasil como um dos países com maior potencial e quer que ele vire um de seus principais mercados.”

Os próximos lançamentos da plataforma serão conteúdos voltados para as áreas de compliance e arbitragem. Além de serem complementares ao segmento de fusões e aquisições, ganharam atenção do mercado diante de investigações como a Lava Jato.

No caso de compliance, a intenção é evitar que as empresas enfrentem problemas relacionados à corrupção. É deixar a companhia em linha com normas e controles internos e externos, além de políticas e diretrizes estabelecidas. Como diz a tradução da palavra inglesa comply, é “agir em sintonia com as regras”.

A arbitragem é outra área que chama a atenção da iniciativa privada. De 2013 para cá, o número de casos no setor saltou 50%, de acordo com a Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (Camarb). O motivo: empresas, especialmente aquelas em situação financeira delicada, recorrem aos procedimentos arbitrais para resolver com agilidade e escapar da morosidade da justiça comum. E o que a LexisNexis deseja é que todas essas ações tenham o auxílio do Lexis 360.