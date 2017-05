Média diária de vendas da Fiat cresceu em abril

São Paulo – O presidente do grupo que controla a Fiat no Brasil, Stefan Ketter, destacou nesta terça-feira (2) que o mercado de veículos em abril, embora tenha caído em relação a março deste ano e abril do ano passado, teve crescimento na média diária em comparação com março.

“O mês de abril foi atípico”, disse o executivo, em referência ao fato de o quarto mês do ano ter contado com dois feriados, a Sexta-feira Santa e o Tiradentes.

Pela suas contas, o ritmo de venda de veículos leves em abril, se anualizado, daria um mercado de 2,07 milhões de unidades.

“Mas não é o mercado ainda que nós achamos que vai deslanchar”, disse.