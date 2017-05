McDonald’s recorre ao Uber para crescer nos EUA

Chicago – McDonald’s expandirá seu serviço de entrega a mais de 1.000 filiais nos EUA nesta semana, inclusive em lanchonetes da região de Nova York. A medida é parte de uma aposta da rede de 77 anos para encontrar uma nova fonte significativa de crescimento.

A rede de hambúrgueres recorreu ao UberEats, da Uber Technologies, para executar o programa “McDelivery”, que agora está disponível em mais de 2.000 lanchonetes.

Entre as cidades que passarão a contar com o serviço estão Dallas, Denver, Fresno, na Califórnia, Houston, San Antonio, Seattle e Washington.

UberEats costuma cobrar uma taxa de reserva — US$ 4,99, digamos — que pode variar de um lugar a outro.

A cidade de Nova York — onde os serviços de entrega são amplamente utilizados e altamente competitivos — representa o maior campo do teste da iniciativa até o momento.

Há muito em jogo: a companhia com sede em Oak Brook, Illinois, considera que as entregas serão um mercado de US$ 100 bilhões que poderia dar um novo impulso às vendas.

Em Nova York, o UberEats está disponível das 7 horas da manhã até a 1 da madrugada, sete dias por semana.

“Levaremos a experiência McDonald’s a mais consumidores em suas casas, seus dormitórios, ambientes de trabalho e além”, disse o CEO Steve Easterbrook em uma conferência com investidores nesta quarta-feira. “Vemos um potencial significativo.”

Após testar o serviço de entregas durante anos, a gigante do setor de comida rápida agora corre para aumentar a escala dessa iniciativa.

A ideia é que esta opção esteja disponível em 3.500 lanchonetes até o fim de junho. Os pedidos costumam chegar no fim do dia, trazendo receita em um momento em que os clientes podem não estar indo a restaurantes, disse Easterbrook.

“Quase 60 por cento dos pedidos estão sendo realizados no fim do dia ou tarde da noite”, disse ele.

“E, como a velocidade é importante, da realização do pedido até a porta do cliente entregamos os alimentos em menos de 30 minutos em média.”