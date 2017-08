Mayweather e McGregor disputam luta bilionária

Quando o campeão de boxe Floyd Mayweather e o campeão do torneio de lutas mistas UFC Conor McGregor subirem no ringue neste sábado, eles irão redefinir o conceito de lucrar com lutas. Os dois se enfrentam em Las Vegas em uma luta de boxe que promete não só lotar a T-Mobile Arena como também estabelecer recordes de audiência televisiva no modelo pay-per-view, em que se compra o conteúdo avulso.

Em 2015, antes da anunciada aposentadoria de Mayweather, uma luta contra o filipino Manny Pacquiao rendeu mais de 800 milhões de reais de faturamento total. Neste final de semana é esperado que a cifra chegue pela primeira vez à casa do bilhão de reais. Só em espaço para publicidade no ringue é esperado que a organização arrecade 20 milhões de dólares, acima dos 13,6 milhões da luta contra com Pacquiao, um combate que teve vendas de 430 milhões de dólares em direitos de transmissão.

Os lutadores, claro, não saem de mãos abanando: Mayweather leva nada mais do que 300 milhões de dólares, enquanto McGregor deve retornar à Irlanda com 100 milhões no bolso. A soma dos recebimentos é o equivalente a cerca de 11 anos do salário do jogador de futebol mais bem pago do planeta, o brasileiro Neymar, recém-contratado pelo PSG.

E por que tamanho oba-oba em torno da luta? Pra começar o confronto é o embate de dois grandes campeões num confronto inusitado (e muito criticado por especialistas). Mayweather é um dos maiores lutadores de boxe que já existiram, com um cartel de 49 lutas e 49 vitórias — ele inclusive se chama de “The Best Ever”, o melhor de todos os tempos, em bom português. McGregor por outro lado é um lutador que saiu da obscuridade na Irlanda e foi parar no torneio de artes mistas UFC. De seu cartel oficial de 24 lutas, venceu 21, sendo 18 por nocaute. Ao seu favor, McGregor tem o fato de ser mais novo (29 anos ante 40 de Mayweather), mais alto e com maior envergadura. Mas Mayweather tem do seu lado a experiência no boxe, um tipo de luta em que McGregor não tem participação oficial. Com dois grandes falastrões que detêm um grande recorde de lutas, a publicidade em torno do confronto foi uma questão facilmente resolvida.

As apostas indicam que as chances de Mayweather vencer a luta são maiores, mas uma zebra não é descartada. Por aqui, a luta pode ser vista no canal Combate, que acertou a transmissão do duelo. Para quem não assina o Combate, a venda avulsa é feita por poucas operadoras, por um valor salgado: a ORM vende por 96,30 reais, enquanto a NET cobra 99,90 reais pelo evento, que deve começar por volta da meia-noite (horário de Brasília). Claro, Oi, Vivo e Sky não vendem só a luta.