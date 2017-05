Marisa reverte prejuízo com lucro de R$ 14,7 milhões no trimestre

São Paulo – A Marisa Lojas apurou lucro líquido de R$ 14,7 milhões no primeiro trimestre de 2017, revertendo um prejuízo de R$ 17,2 milhões do mesmo período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da rede de varejo de moda atingiu R$ 101,6 milhões entre janeiro e março, um crescimento de 98% na comparação com os mesmos meses de 2016.

Considerando apenas a operação de varejo e excluindo-se os produtos financeiros, o Ebitda foi de R$ 24,1 milhões ante um resultado negativo de R$ 7,8 milhões no ano anterior.

A Marisa registrou receita líquida de R$ 615,4 milhões no primeiro trimestre, aumento de 1,1% na comparação anual.