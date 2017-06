Mais do que sistemas, Totvs irá oferecer inteligência artificial

São Paulo – A Totvs lança hoje, 13, plataforma de inteligência artificial para ampliar sua oferta de produtos e serviços a seus clientes. Além de sistemas de gestão e computação em nuvem, empresa também irá fornecer conhecimento a seus clientes sobre o negócio.

Com mais de 30.000 clientes em diversos segmentos, a companhia tem milhões de dados sobre o mercado. A plataforma, chamada Carol, nome que é pronunciado com entonação em inglês, irá analisar essas informações e sugerir mudanças na estratégia da empresa.

Além dos bancos de dados dos seus clientes, a Totvs também integra informações sobre clima e macroeconomia no sistema. Ela será oferecida tanto a grandes clientes quanto micro e pequenas empresas.

Ao examinar informações da produção industrial de uma manufatura, por exemplo, o sistema pode identificar que produtos estão mais atrasados, estoques de matéria prima e quais clientes podem cancelar o contrato.

Já uma universidade pode saber o risco de evasão de seus alunos e o prejuízo dessa saída. A Carol pode analisar cada um dos cursos e saber, inclusive, os motivos mais comuns que levam à desistência.

Um varejista pode saber o preço médio de um determinado produto na região em que atua e controlar melhor seu estoque, para evitar desperdícios.

Para cada setor há um time de cientistas de dados da Totvs que trabalha com empresas para definir parâmetros específicos. Por isso, cerca de 40 negócios já usam o sistema, ainda que a Carol tenha sido lançada apenas hoje.

Mudança de modelo

O lançamento da inteligência artificial é consequência da mudança de modelo de negócios da companhia para atuar além da oferta de programas de gestão.

O processo de mudar a sua estrutura de ofertas e serviços durou alguns anos. Um dos primeiros passos foi a abertura de APIs. A Totvs abriu sua plataforma para novos desenvolvedores e, assim, outros programas podem se conectar a ela e fornecer soluções complementares.

Startups ou desenvolvedores que usarem a plataforma Totvs podem colocar seus produtos à venda na loja de aplicativos Totvs Store.

Outro passo essencial foi a migração para o sistema em nuvem. Assim, todos os clientes fornecem seus dados a uma base única, que pode ser acessada pelos sistemas Totvs.

Enquanto essas transformações vieram de dentro da Totvs, outra veio de uma aquisição. A companhia comprou, em 2015, a Bematech, de soluções de hardware e software de venda utilizados por estabelecimentos como restaurantes, hotéis e lojas de eletroeletrônicos.

Com essa tecnologia, lançou o Bemacash em janeiro deste ano, sistema de gestão de micro, pequenas e médias empresas a partir de um tablet. A plataforma gerencia orçamento, estoque e vendas. Agora, com a inteligência artificial Carol, poderá sugerir mudanças no preço e até no cardápio de acordo com a sazonalidade, por exemplo.

“Mais do que uma empresa de sistemas de gestão, estamos fazendo a transformação para ser uma empresa de gestão de conhecimento”, disse Laércio Consentino, fundador e CEO da Totvs.