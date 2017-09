Maiores empresas do Brasil ampliaram margens de lucro na crise

Apesar do grave período econômico e político, os números mostram que o lucro das maiores empresas brasileiras cresceu em 2016 – salvo algumas algumas exceções. Para a consultoria Betania Tanuere Associados, houve um aumento na consciência dos empresários. “As empresas voltaram a estudar como podem melhorar a performance”, comenta. O resultado positivo no caixa foi fruto de um processo muito difícil ao longo de 2015, de cortes de custos e demissões. A pesquisa, realizada pela EXAME, consultou as 500 maiores empresas do país.