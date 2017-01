Maersk considera venda de ativos petrolíferos no Brasil

São Paulo – A A.P. Moller-Maersk está considerando a venda de seus negócios de petróleo e gás no Brasil, uma vez que a unidade de energia da gigante do setor naval reduz operações em uma reestruturação, afirmou o presidente-executivo.

Enquanto o grupo deu a si mesmo dois anos para decidir sobre a exata estratégia, a Maersk Energy está claramente focando em dois grandes projetos com produção planejada para começar em 2019 –Culzean, no Mar do Norte do Reino Unido, e Johan Sverdrup, no Mar do Norte da Noruega, operado pela Statoil.