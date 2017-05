M.A.C. dará workshops gratuitos de maquiagem em São Paulo

São Paulo – Na quarta-feira de 7 de junho, uma das redes mais cobiçadas de maquiagem do mundo dará aulas gratuitas de maquiagem. A M.A.C Cosmetics promoverá workshops em dois horários, das 13h às 15h e outra das 17h às 19h, na maior loja da marca na capital paulista, dentro do Shopping Top Center, localizado na Avenida Paulista.

O tema será produção de uma make para o Dia dos Namorados e o curso será dado pelo maquiador Rosman Braz, do Salão 1838, que fica no Jardim América, de acordo com informações da Veja São Paulo.

As vagas são limitadas e, para participar, é preciso se inscrever pelo telefone 3141-1016.

A rede costuma dar promover aulas de maquiagem de níveis e preços diversos, além de oferecer um serviço de maquiagem express em suas unidades.