Luxottica compra Óticas Carol em negócio de 110 mi de euros

Milão – O grupo italiano Luxottica acertou a compra da rede brasileira Óticas Carol, em um acordo de 110 milhões de euros (117 milhões de dólares), expandindo a sua presença no mercado varejista brasileiro.

A Luxottica, que no início deste mês assinou um acordo de fusão de 50 bilhões de dólares com a fabricante de lentes Essilor, já está presente no Brasil com uma rede de lojas Sunglass Hut, uma fábrica e negócios no setor atacadista.

A Óticas Carol opera uma franquia de cerca de 950 lojas, com uma receita anual de cerca de 200 milhões de euros. Os seus principais acionistas são os fundos de investimento 3i Group, Neuberger Berman e Siguler Guff & Company.