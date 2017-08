Lucro operacional do Carrefour recua 21,5% no primeiro semestre

Paris – O Carrefour, segundo maior varejista do mundo, registrou queda maior que a esperada de 21,5 por cento no lucro operacional do primeiro semestre, à medida que a forte concorrência atingiu as margens na França, seu principal mercado, destacando os desafios enfrentados pelo novo presidente-executivo, Alexandres Bompard.

O maior varejista da Europa disse que seu lucro operacional recorrente no primeiro semestre caiu para 621 milhões de euros (740,42 milhões de dólares) a uma taxa de câmbio constante, ante 666 milhões de euros estimados em pesquisa da Reuters.

Na França, a queda do lucro operacional foi de 36,1 por cento, para 199 milhões de euros, refletindo as reduções de preço feitas para competir melhor com rivais domésticos.

A empresa disse que vê agora crescimento das vendas entre 2 e 4 por cento este ano, ante previsão anterior de avanço de 3 a 5 por cento. O Carrefour também previu investimentos menores em bens de capital (capex) para 2,2 bilhões a 2,3 bilhões de euros, ante investimento previsto inicialmente de 2,4 bilhões de euros.

O grupo também reforçou que a nova equipe de administração está totalmente focada na melhora do desempenho do grupo, que deve retornar ao mercado no fim do ano.