Lucro líquido do JPMorgan cresce 16,8% no 1º trimestre

O JPMorgan Chase, maior banco norte-americano por ativos, divulgou nesta quinta-feira alta de 16,8 por cento no lucro trimestral, refletindo mais empréstimos e receita adicional com o aumento das negociações de mercado.

O lucro líquido do banco subiu para 6,45 bilhões de dólares no primeiro trimestre encerrado em 31 de março, ante 5,52 bilhões de dólares um ano antes.

O lucro por ação subiu para 1,65 dólar ante 1,35 dólar.

Analistas esperavam lucro de 1,52 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S. Não ficou claro se os resultados divulgados eram comparáveis.

As operações no mercado (trading) aumentaram em Wall Street no ano passado, conforme os investidores mudaram suas posições com a votação do Brexit, as eleições nos Estados Unidos e a alta nos juros norte-americanos promovida pelo Federal Reserve.

Os clientes também emprestaram mais à medida que a economia se expandiu, embora o ritmo de crescimento dos financiamentos tenha diminuído recentemente.