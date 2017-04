Lucro líquido do Citi cresce 17% no 1º tri puxado por renda fixa

O Citigroup, quarto maior banco dos Estados Unidos em termos de ativos, anunciou nesta quinta-feira alta melhor que a esperada de 17 por cento no lucro trimestral, beneficiado pelas operações de renda fixa, à medida que clientes ajustaram posições depois de alta de juro promovida pelo Federal Reserve e mudanças no câmbio e nos mercados de crédito.

O lucro líquido do banco subiu para 4,09 bilhões de dólares, ou 1,35 dólar por ação, no primeiro trimestre, ante 3,50 bilhões de dólares, ou 1,10 dólar por ação, no mesmo período de 2016.

O resultado trimestral incluiu um ganho líquido de 0,08 dólar por ação decorrente de desinvestimentos previamente anunciados.

Analistas previam, em média, lucro de 1,24 dólar por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita total do Citi cresceu 3 por cento no trimestre encerrado em 31 de março, para 18,12 bilhões de dólares, superando a projeção média de analistas de 17,76 bilhões de dólares.

As negociações de renda fixa trouxeram receita de 3,62 bilhões de dólares no primeiro trimestre, alta de 19 por cento na base anual, enquanto as operações com ações geraram 769milhões de dólares, alta de 10 por cento ante o mesmo intervalo de um ano antes.

Combinadas, a receita de negociações de mercado saltou 17 por cento.

Os empréstimos ao fim do período acumulavam alta de apenas 2 por cento sobre igual trimestre de 2016.

“O momentum que presenciamos em muitos de nossos negócios no fim do ano passado se estendeu ao primeiro trimestre, resultando em um desempenho significativamente melhor que um ano atrás”, afirmou o presidente do Citi, Michael Corbat, em comunicado.