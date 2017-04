Lucro líquido da Whirlpool avança a US$ 153 mi no 1º trimestre

São Paulo – O lucro líquido da Whirlpool aumentou a US$ 153 milhões no primeiro trimestre deste ano, acima dos US$ 150 milhões de igual período do ano passado.

As vendas líquidas no primeiro trimestre de 2017 ficaram em US$ 4,8 bilhões, acima dos US$ 4,6 bilhões de igual período de 2016.

Excluindo-se o impacto do câmbio, as vendas tiveram crescimento de 3%.

A companhia reafirmou que pretende obter US$ 1,7 bilhão a US$ 1,75 bilhão como caixa em suas atividades operacionais em todo o ano atual e também US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre.

Na nota de divulgação dos resultados, o executivo-chefe da companhia, Jeff M. Fettig, afirmou que a Whirlpool obteve progressos em suas metas de crescimento da receita e geração de fluxo de caixa livre, com “crescimento forte e margem de expansão na América do Norte e na América Latina”.