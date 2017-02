Lucro líquido da TIM cai 21% no 4º trimestre, para R$364 milhões

São Paulo – A operadora de telefonia celular Tim Participações reportou lucro líquido de 364 milhões de reais no quarto trimestre de 2016, uma queda de 21,8 por cento ante o resultado do mesmo período do ano anterior em razão de maiores gastos de capital e despesas financeiras.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu 1,568 bilhão de reais entre outubro e dezembro, uma cifra 4,4 por cento maior que a do quarto trimestre de 2015.

