Lucro líquido da Renner soma R$ 67 mi no 1º trimestre

São Paulo – A rede varejista Lojas Renner registrou um lucro líquido de R$ 67 milhões no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 2,2% em comparação ao resultado apurado no mesmo intervalo de 2016, de R$ 65,5 milhões.

O Ebitda ajustado total, que considera as operações de varejo e produtos financeiros, atingiu R$ 190,4 milhões, representando um incremento de 2,5% frente ao desempenho do mesmo período do ano passado.

A margem Ebitda ajustada total somou 15,4%, um índice 1,9 ponto porcentual abaixo do desempenho de um ano antes.

O Ebitda ajustado, apenas das operações de varejo, atingiu R$ 111,4 milhões no primeiro trimestre, uma queda de 4,8% sobre igual intervalo do ano passado. A margem ficou em 9%, queda de 1,9 ponto porcentual.

Já o resultado de produtos financeiros atingiu R$ 79,1 milhões, um aumento de 14,9%.

Segundo a empresa, esse desempenho refletiu a melhora da qualidade da carteira de crédito, por meio de iniciativas implementadas na concessão, manutenção de limites e estratégia de cobrança.

A receita líquida de vendas de mercadorias apresentou crescimento de 14,7%, somando R$ 1,234 bilhão.

As vendas no conceito mesmas lojas tiveram expansão de 9,1% – apresentando uma recuperação frente à evolução de um ano antes, quando haviam crescido 1,3%.