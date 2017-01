Lucro líquido da Netflix avança no 4º tri e supera expectativa

Nova York – O forte crescimento de assinantes da Netflix no quarto trimestre de 2016 ajudou a gigante de streaming de vídeos a conquistar o seu melhor ano em adições de assinantes, com 19 milhões de membros.

O resultado fez com que o lucro líquida da Netflix subisse para US$ 67 milhões, ou US$ 0,15 por ação, de US$ 43,2 milhões ou US$ 0,10 por ação, registrados no quarto trimestre de 2015.

A projeção dos analistas consultados pela Thomson Reuters era de um lucro de US$ 0,13 por ação.

A Netflix também informou que a sua receita avançou de US$ 1,82 bilhão para US$ 2,47 bilhões na mesma comparação. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas.

A empresa também informou que somou mais 5,12 milhões de assinantes no exterior no quarto trimestre do ano passado e mais 1,93 milhão nos EUA, superando as metas internas.

Fonte: Dow Jones Newswires.