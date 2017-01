Lucro líquido da Intel fica em US$ 3,6 bilhões no 4º trimestre

Nova York – A Intel divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,6 bilhões no quarto trimestre de 2016, repetindo o resultado de igual período do ano anterior. Na mesma comparação, o ganho por ação recuou levemente, de US$ 0,74 por ação para US$ 0,73.

A receita somou US$ 16,37 bilhões, impulsionada pelas vendas de chips para computadores.

No mesmo período de 2015, a receita da companhia foi de US$ 14,9 bilhões. Analistas consultados pela Thomson Reuters esperavam a receita em US$ 15,75 bilhões.

“Em 2016, demos passos importantes para acelerar nossa estratégia e reorientar nossos recursos”, disse o CEO da Intel, Brian Krzanich, em um comunicado à imprensa.

“Estou satisfeito com nosso desempenho no ano passado e confiante com o nosso futuro”, afirmou.

Às 19h54 (de Brasília), os papéis da empresa avançavam 0,24% no after hours em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.