Lucro líquido da IBM cai 13%, para US$ 1,75 bi no 1º trimestre

Nova York – A International Business Machines (IBM) registrou lucro líquido de US$ 1,75 bilhão no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 13% na comparação anual.

Além disso, a receita da companhia subiu a US$ 18,2 bilhões, com lucro por ação de US$ 2,38, excluindo-se alguns custos. Analistas ouvidos pela Thomson Reuters esperavam, porém, US$ 18,396 bilhões, com lucro por ação de US$ 2,35.

Perto das 17h40 (de Brasília), a ação da IBM caía 3,44% no after hours em Nova York.

A companhia do setor de tecnologia ainda reiterou sua perspectiva de lucro para este ano. A IBM reiterou previsão de “pelo menos” US$ 13,80 por ação em lucro líquido neste ano.

A empresa disse que sua “receita com imperativos estratégicos” subiu 12% na comparação anual, para US$ 7,8 bilhões. Com isso, a receita nos últimos 12 meses nessa designação ficou em US$ 33,6 bilhões e representa 42% da receita total.

