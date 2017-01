Lucro líquido da IBM avança a US$ 4,5 bilhões no 4º tri

Nova York – A International Business Machines (IBM) reportou uma altade 0,9% no lucro líquido do quarto trimestre de 2016 – ante o mesmo período do ano anterior – para US$ 4,5 bilhões.

A companhia registrou, no entanto, o 19º trimestre consecutivo de queda nas receitas no mesmo período, para US$ 21.77 bilhões. Às 19H38, as ações da companhia recuavam 2,43% no after hours em Nova York.

Os negócios tradicionais da empresa, que vende equipamentos e serviços para instalações de computação corporativa, têm diminuído à medida que os clientes se voltam para a computação móvel.

Fonte: Dow Jones Newswires