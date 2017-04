Lucro líquido da dona do Google sobe a US$ 5,42 bi no 1º tri

A Alphabet, controladora do Google, informou nesta quinta-feira que seu lucro líquido avançou a US$ 5,426 bilhões no primeiro trimestre deste ano, ante US$ 4,207 bilhões em igual período do ano passado.

A receita da empresa também cresceu na mesma comparação, para US$ 24,750 bilhões no trimestre passado, de US$ 20,257 bilhões no primeiro trimestre de 2016, alta de 22%.

A margem operacional da Alphabet subiu 27% na comparação anual. O lucro por ação, por sua vez, foi de US$ 7,73 no trimestre anterior.

Após a divulgação do balanço, a ação subia 4,14% no after hours em Nova York.