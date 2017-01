Lucro líquido da Delta Air recua 37% no 4º tri

A Delta Air Lines anunciou nesta quinta-feira queda de 37 por cento no lucro líquido do quarto trimestre e prevê que a receita da unidade de passageiros, métrica observada de perto, fique estável ou cresça até 2 por cento no início de 2017.

A companhia aérea número 2 por tráfego de passageiros informou que seu lucro líquido caiu para 622 milhões de dólares, ante 980 milhões de dólares no ano anterior.

Excluindo itens especiais, o lucro de 0,82 dólar por ação ficou em linha com a estimativa média dos analistas, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A Delta informou que o declínio do lucro decorreu do recente acordo com seus 13 mil pilotos, concedendo-lhes aumento de 30 por cento até 2019. O acordo de quatro anos, ratificado em 1º de dezembro, é retroativo a 1º de janeiro de 2016.

A receita operacional caiu de 9,50 bilhões de dólares para 9,46 bilhões de dólares, um pouco acima da estimativa média dos analistas de 9,40 bilhões de dólares.

A Delta detém fatia na brasileira Gol.