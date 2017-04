Lucro líquido da Coca-Cola cai 20% no 1º tri e soma US$ 1,18 bi

A Coca-Cola divulgou nesta terça-feira uma queda de 20 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre devido aos custos maiores ligados à venda das operações de engarrafamento na América do Norte.

O lucro líquido atribuído aos acionistas caiu para 1,18 bilhão de dólares, ou 0,27 dólar por ação, no trimestre encerrado em 31 de março, ante 1,48 bilhão de dólares, ou 0,34 dólar por ação, no mesmo período de 2016.

A receita da Coca-Cola encolheu 11,3 por cento na comparação anual, para 9,12 bilhões de dólares, registrando o oitavo trimestre consecutivo de queda.