Lucro líquido da Amazon sobe 41% no 1º trimestre

Nova York – O lucro líquido da Amazon avançou a US$ 724 milhões no primeiro trimestre, mesmo com a companhia gastando muito em itens como sua expansão internacional e conteúdo de vídeos.

A alta na comparação com igual período do lucro foi de 41%, na comparação com os US$ 513 milhões de igual período de 2016.

O lucro por ação foi de US$ 1,48, de US$ 1,07 anteriormente. Analistas ouvidos pela Thomson Reuters previam lucro de US$ 1,12 por ação.

As vendas da companhia ficaram em US$ 35,71 bilhões, acima do resultado de US$ 29,1 bilhões do primeiro trimestre do ano passado. O resultado ficou dentro da própria faixa de previsão da Amazon, de entre US$ 33,25 bilhões e US$ 35,75 bilhões, e acima da expectativa dos analistas de US$ 35,3 bilhões.

Após a divulgação do balanço, a ação da companhia subia 4,3% no after hours em Nova York. A ação já subia 23% na comparação anual no fechamento de hoje. Fonte: Dow Jones Newswires.