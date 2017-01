Lucro líquido da Alphabet fica em US$ 5,33 bi no 4º trimestre

São Paulo – A dona do Google, a Alphabet, reportou um aumento de 8,3% no lucro do quarto trimestre, para US$ 5,33 bilhões, ante ganhos de US$ 4,92 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Os ganhos foram impulsionado por uma sustentada migração para dispositivos móveis, mas ainda ficou aquém das expectativas do mercado.

Excluindo certas despesas, a Alphabet disse que ganhou US$ 9,36 por ação, abaixo da estimativa de analistas de US$ 9,64 por ação, de acordo com a FacSet.

As receitas da empresa subiram 22%, para US$ 26,06 bilhões, acima da média prevista por economistas, de aumento para US$ 25,32 bilhões.

A gigante de tecnologia tem ganhado nos últimos anos com o aumento do uso da internet em todo o planeta, impulsionado pela alta dos smartphones.

O contingente maior de pessoas usando internet em dispositivos móveis representa uma boa notícia para o Google.

A Alphabet disse que as buscas em dispositivos móveis ultrapassaram as realizadas emdesktops. Alguns analistas acreditam que a tendência deve continuar a impulsionar o Google nos próximos anos.

Às 19h30, as ações da companhia recuavam 1,71% no after hours em Nova York.