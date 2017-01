Lucro e vendas da P&G superam estimativas de Wall Street

A Procter & Gamble, fabricante do detergente Tide e fraldas Pampers, entre outros produtos, anunciou nesta sexta-feira vendas e lucros trimestrais acima do esperado e elevou sua previsão para o crescimento orgânico de vendas em 2017.

A companhia, com sede em Cincinnati, no Estado norte-americano de Ohio, disse que o seu lucro por ação, que exclui encargos de reestruturação e outros itens, foi de 1,08 dólar, no segundo trimestre encerrado em 31 de dezembro. Analistas esperavam um lucro de 1,06 dólar por ação, de acordo com Thomson Reuters I/E/S.

As vendas líquidas somaram 16,85 bilhões de dólares, acima das estimativas de Wall Street de 16,77 bilhões de dólares.

A empresa elevou sua previsão de crescimento orgânico de vendas para o ano fiscal de 2017 para uma faixa de 2 a 3 por cento, ante estimativa anterior de cerca de 2 por cento.