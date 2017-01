Lucro do Wells Fargo cai a US$ 5,27 bilhões no 4º trimestre

Nova York – O Wells Fargo divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 5,27 bilhões no quarto trimestre de 2016, um pouco menor que o ganho de US$ 5,58 bilhões registrado no mesmo período de 2015. O lucro por ação caiu para US$ 0,96, de US$ 1 um ano antes.

Na mesma comparação, a receita do terceiro maior banco dos EUA recuou levemente no último trimestre, para US$ 21,582 bilhões, de US$ 21,586 bilhões no trimestre final de 2015.

Os resultados do Wells Fargo, que tem sede em São Francisco, vieram abaixo das expectativas. Analistas consultados pela Thomson Reuters previam lucro por ação de US$ 1 e receita de US$ 22,45 bilhões.

Às 11h25 (de Brasília), as ações do Wells Fargo caíam 0,92% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.