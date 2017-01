Lucro do UBS cai no 4º trimestre, mas supera expectativas

Zurique – O UBS divulgou hoje que teve lucro líquido de 738 milhões de francos suíços (US$ 737,26 milhões) no quarto trimestre de 2016, menor que o ganho de 949 milhões de francos obtido em igual período do ano anterior.

Apesar da queda, o resultado veio muito acima da previsão de analistas consultados pelo próprio banco suíço, de lucro de 229 milhões de francos.

O lucro operacional do UBS, que tem sede em Zurique, subiu 4% na mesma comparação, a 7,06 bilhões de francos suíços, enquanto as despesas operacionais caíram 5%.

Por volta das 7h50, as ações do UBS operavam em forte baixa de 3,3% na Bolsa de Zurique. Fonte: Dow Jones Newswires.