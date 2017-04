Lucro do Santander sobe 14%, impulsionado por Brasil

Madri – O banco espanhol Santander teve alta de 14 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, superando expectativas de analistas e apoiado por resultados de suas operações no Brasil.

O Santander, maior banco da zona do euro em valor de mercado, teve lucro líquido de 1,87 bilhão de euros nos três primeiros meses deste ano ante expectativa média de analistas de 1,77 bilhão, segundo pesquisa da Reuters.

No Brasil, onde o grupo obtém cerca de 26 por cento de seu lucro, o banco divulgou mais cedo lucro líquido societário de 1,8 bilhão de reais, alta de 50 por cento sobre o primeiro trimestre do ano passado.