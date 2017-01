Lucro do Santander no Brasil sobe a € 510 milhões no 4º trimestre

Londres – O Banco Santander divulgou há pouco que o lucro atribuível à instituição no Brasil no quarto trimestre do ano passado foi o equivalente a € 510 milhões de euros.

O resultado representa um aumento de 2,6% na comparação com o período de julho a setembro, levando-se em conta a variação em euros constante. Considerando o impacto do câmbio, a alta no período foi de 4,6%.

No acumulado de 2016, o Santander Brasil apresentou lucro de 1,786 bilhão de euros para a controladora espanhola, o que representa uma alta de 9,5% sobre 2015 ou de 15% sem considerar a variação cambial.

A margem líquida no último trimestre do ano passado na filial brasileira ficou em 1,882 bilhão de euros, o equivalente a um crescimento de 0,5% ante o terceiro trimestre ou a uma queda de 1,6% sobre o mesmo período, mas desconsiderando-se o impacto cambial.

Em 2016, a margem líquida da instituição no Brasil somou 6,856 bilhões de euros, o que representa um avanço de 2,3% ou de 7,6% sem a diferença entre as moedas.

As provisões com perdas para crédito somaram 953 milhões de euros nos últimos três meses de 2016 e 3,377 bilhões de euros ao longo do ano. Esta soma ficou 2,3% maior do que em 2015 e 7,6% mais elevada na mesma comparação considerando o resultado cambial.

Em relação à margem bruta, o resultado foi de 3,187 bilhões de euros no último trimestre do ano passado e de 11,321 bilhões de euros no acumulado do ano.

O Santander divulgou ainda que o índice de inadimplência na instituição brasileira estava em 5,90% em dezembro de 2016. Já o índice de cobertura ficou em 93,1%.

O Santander Brasil contava com 46.728 funcionários ao final do ano e com uma rede formada por 3.431 agências.