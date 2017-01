Lucro do Morgan Stanley dobra com alta na negociação de títulos

O lucro do banco Morgan Stanley dobrou no último trimestre do ano, superando amplamente as expectativas, apoiado no aumento das negociações com títulos de dívida após a eleição presidencial nos Estados Unidos.

O lucro aplicável aos acionistas ordinários subiu para 1,51 bilhão de dólares no quarto trimestre de 2016 contra 753 milhões de dólares no ano anterior, enquanto o lucro por ação aumentoupara 0,81 dólar, ante 0,39 dólar, informou o banco nesta terça-feira.

Analistas em média esperavam um lucro de 0,65 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

As ações do banco se valorizaram desde a eleição presidencial norte-americana, na esperança que o novo governo liderado por Donald Trump introduzirá uma era nova de regulamentos mais frouxos para os bancos com crescimento econômico.

O diretor financeiro do Morgan Stanley, Jonathan Pruzan, no entanto, levantou questões sobre quanto tempo este entusiasmo dos investidores vai durar.

“Há claramente um otimismo lá fora, mas quanto tempo isso se sustenta é realmente uma dúvida, dado que eventos políticos e geopolíticos podem mudar o sentimento muito rapidamente”, disse Pruzan em entrevista.

A negociação de títulos de dívida e ações subiram na esteira da vitória surpresa de Donald Trump no dia 8 de novembro, quando os investidores consideraram que ele iria adotar políticas que impulsionariam a economia dos EUA e elevariam a inflação.

A receita na área de renda fixa do banco saltou para 1,5 bilhão de dólares no trimestre ante 550 milhões de dólares no mesmo período de 2015.

A receita com negociações com ações, uma área em que o Morgan Stanley é tipicamente forte, subiram para 2 bilhões de dólares, ante 1,8 bilhão de dólares.