Lucro do McDonald’s sobe a US$ 1,21 bi no 1º trimestre

Nova York – O McDonald’s anunciou que teve lucro líquido de US$ 1,21 bilhão (US$ 1,47 por ação) no primeiro trimestre do ano, maior que o ganho de US$ 1,12 bilhão (US$ 1,25 por ação) obtido no mesmo período de 2016. Por outro lado, a receita caiu 3,9% na mesma comparação, a US$ 5,68 bilhões.

Os resultados, porém, superaram as expectativas de analistas consultados pela Thomson Reuters, que previam lucro por ação de US$ 1,33 e receita de US$ 5,53 bilhões.

Além disso, as vendas mundiais de mesmas lojas tiveram expansão anual de 4% no trimestre até março, vindo bem acima do ganho projetado pelo mercado, de 1,3%.

Nos negócios do pré-mercado em Nova York, as ações do McDonald’s subiam 3% às 9h55 (de Brasília).