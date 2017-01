Lucro do Goldman Sachs salta com aumento em operações de mercado

O Goldman Sachs divulgou nesta quarta-feira uma alta de quase quatro vezes no lucro trimestral, beneficiada, assim como outros grandes bancos dos Estados Unidos, por um aumento nas operações de mercado após a surpreendente vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.

O lucro líquido da Goldman Sachs atribuível aos detentores de ações ordinárias subiu para 2,15 bilhões de dólares no quarto trimestre, ante 574 milhões no ano anterior, quando o banco de Wall Street foi impactado por um acordo judicial de 5 bilhões de dólares.

O lucro por ação saltou para 5,08 dólares, ante 1,27 dólar no quarto trimestre de 2015.

Em uma base ajustada, o banco ganhou 5,08 dólares por ação, superando estimativa média de analistas, de 4,82 dólares, de acordo com Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita da Goldman com operações com títulos de renda fixa e moedas e commodities subiu 78,3 por cento, para 2 bilhões de dólares.

“Após um primeiro semestre desafiador, a firma teve uma boa perfomance no restante do ano conforme o ambiente operacional melhorou”, disse o presidente-executivo e presidente do conselho do Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, em comunicado.