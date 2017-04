Lucro do Goldman Sachs salta 80% no 1º tri, aquém do esperado

O Goldman Sachs Group divulgou lucro líquido 80 por cento maior no primeiro trimestre, mas abaixo das expectativas de analistas, conforme os ganhos com atividades de banco de investimento foram compensados por uma fraca receita com operações de mercado (trading).

A receita total com trading caiu 2,4 por cento, a 3,36 bilhões de dólares, a menor em cinco trimestres.

A receita com operações em renda fixa, moeda e commodities subiu apenas 1,3 por cento, a 1,69 bilhão de dólares.

As ações do Goldman Sachs recuavam 3 por cento no pré-mercado.

O Goldman historicamente dependeu mais de operações de mercado que outros grandes bancos, mas tem tentado mudar para negócios estáveis, como gestão de investimentos.

O lucro líquido atribuído aos acionistas atingiu 2,16 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de março, ante 1,2 bilhão de dólares no mesmo período de 2016. O lucro por ação subiu para 5,15 dólares, de 2,68 dólares no primeiro trimestre do ano passado.

Analistas previam, em média, lucro de 5,31 dólares por ação, conforme a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita com banco de investimento, que incluem fusões e aquisições, subscrição de dívida e ações, cresceu 16,4 por cento no primeiro trimestre, para 1,7 bilhão de dólares.

As despesas operacionais totais subiram 15,2 por cento, para 5,49 bilhões de dólares.

As provisões com impostos caíram 35,6 por cento no primeiro trimestre, para 284 milhões de dólares.

Morgan Stanley, principal rival do Goldman Sachs, divulga seus resultados na quarta-feira.