Lucro do Facebook sobe a US$ 3,06 bi e receita avança 49%

Nova York – O Facebook reportou que o seu lucro líquido subiu para US$ 3,06 bilhões (US$ 1,04 por ação) no primeiro trimestre deste ano ante lucro de US$ 1,73 bilhão (US$ 0,60 por ação) no mesmo período de 2016.

A receita da companhia subiu 49%, para US$ 8,03 bilhões, ante receita de US$ 5,38 bilhões no primeiro trimestre do ano passado, superando a estimativa dos analistas de receita a US$ 7,83 bilhões, de acordo com dados compilados pela FactSet.

Mais anunciantes se uniram à plataforma, apesar das dúvidas sobre o desempenho do Facebook em anúncios em vídeos e sobre manipulação de conteúdo gráfico violento.

O salto na receita foi um sinal de como os profissionais de marketing estão cada vez mais abraçando o Facebook e o Instagram, aplicativo de compartilhamento de fotos da companhia, com os usuários dessas redes sociais gastando mais tempo para assistir vídeos nas plataformas.

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, colocou vídeos em todos os produtos da companhia, aproveitando a força na publicidade móvel, que tem impulsionado o crescimento da empresa há anos.

No entanto, em trimestres anteriores, o Facebook já havia alertado que o crescimento da receita cairá “significativamente” em meados de 2017, à medida que a empresa parar de interferir com mais anúncios no feed de notícias.

Às 17h34 (de Brasília), os papéis do Facebook recuavam 1,02% no after-hours em Nova York, após o resultado do balanço.

