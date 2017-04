Lucro do Deutsche Bank mais que dobra no 1º trimestre

Frankfurt – O Deutsche Bank anunciou hoje que teve lucro líquido de 575 milhões de euros (US$ 627 milhões) no primeiro trimestre, representando mais que o dobro do ganho de 236 milhões de euros obtido em igual período de 2016.

O resultado veio em linha com a expectativa de analistas.

Na mesma comparação anual, a receita do maior banco da Alemanha caiu 9% no último trimestre, a 7,3 bilhões de euros. Com ajustes, por outro lado, a receita ficou praticamente estável.

Esse é o primeiro balanço que o Deutsche Bank divulga desde que completou um aumento de capital de US$ 8,5 bilhões neste mês e implementou mudanças estratégicas.

Fonte: Dow Jones Newswires.