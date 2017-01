Lucro do Citi sobe 7% impulsionado por operações de renda fixa

O Citigroup informou aumento de 7 por cento no lucro trimestral, encerrando em período forte para os grandes bancos norte-americanos, à medida que a negociação de títulos e moedas aumentou após a eleição presidencial dos Estados Unidos.

O lucro líquido do Citi subiu para 3,57 bilhões de dólares, ou 1,14 dólar por ação, no trimestre encerrado em 31 de dezembro, ante 3,34 bilhões de dólares, ou 1,02 dólar por ação, um ano antes, superando a estimativa média de 1,12 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita do Citigroup com operações de renda fixa cresceu cerca de 36 por cento, enquanto a receita de negociação de ações subiu cerca de 15 por cento, elevando a receita total de serviços de títulos e de mercado em cerca de 24 por cento em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

“Nós tivemos um forte final de 2016, trazendo o impulso neste ano”, afirmou o presidente-executivo, Michael Corbat, em nota. “Lideramos o crescimento das receitas em nossos negócios e demonstramos forte disciplina de despesas em toda a empresa.”

No entanto, a receita ajustada caiu 9 por cento, para 17,01 bilhões de dólares, devido a alienações, abaixo da estimativa média de 17,30 bilhões de dólares.