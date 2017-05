Lucro do BNP Paribas sobe 4% no 1º tri, a 1,89 bilhão de euros

Paris – O BNP Paribas, maior banco francês em ativos, divulgou hoje que teve lucro líquido de 1,89 bilhão de euros (US$ 2,06 bilhões) no primeiro trimestre do ano, 4% maior que o ganho de 1,81 bilhão de euros obtido em igual período de 2016. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 1,54 bilhão de euros no último trimestre.

A receita do BNP Paribas, que tem sede em Paris, também avançou 4% na mesma comparação, a 11,3 bilhões de euros.

Como outros bancos europeus e dos EUA, o BNP Paribas foi beneficiado por uma forte expansão nos negócios com bônus. O lucro antes de impostos do segmento corporativo e de banco de investimento quase dobrou entre janeiro e março, a 778 milhões de euros, graças a sua plataforma de renda fixa.

Já a divisão internacional de serviços financeiros do BNP Paribas, que inclui bancos de varejo fora da zona do euro, gestão de recursos, financiamento a consumidores e seguros, registrou alta de 16% no lucro antes de impostos, a 1,22 bilhão de euros.

Por outro lado, o lucro antes de impostos dos bancos de varejo do BNP Paribas na França, Itália, Bélgica e Luxemburgo caiu 0,5%, a 705 milhões de euros, prejudicado por taxas de juros baixas. Fonte: Dow Jones Newswires.